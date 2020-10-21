21.10.2020 (07:30)
Более 1 тыс. единиц техники переведут военнослужащие ЮВО на зимний режим эксплуатации в Южной Осетии
Военнослужащие российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.
В течение месяца будет обслужено более 1 тыс. единиц вооружения, бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники в военных городках в Цхинвале, Джаве, а также на сторожевых заставах.
Более 15 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 3 тонн пластичных смазок и более 35 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей будет использовано при переводе.
Для качественной работы и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.
На завершающем этапе перевода специальная комиссия командования военной базы проведет проверку качества выполненных работ.