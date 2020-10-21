21.10.2020 (07:15)

Вьючно-транспортное подразделение обеспечило доставку вооружения на учениях в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (41ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в рамках тактического учения обеспечили доставку боеприпасов и минометов мотострелкам в высокогорные районы.

По замыслу учения, расчетами беспилотных летательных аппаратов был обнаружен замаскированный лагерь условного противника в предгорье Западного Саяна.

Разведывательные и мотострелковые подразделения выдвинулись на позиции в труднодоступный горный район для окружения и уничтожения лагеря условных террористов.

Для подвоза вооружения и боеприпасов в интересах минометных расчетов было задействовано вьючно-транспортное подразделение, которое осуществило транспортировку груза через горный перевал к позициям при помощи 30 вьючных лошадей монгольской породы.

Прибыв к месту выполнения поставленной задачи, мотострелковые подразделения блокировал пути отхода из лагеря боевиков и огнем из минометов и стрелкового оружия уничтожили живую силу условного противника. Отдельные разрозненные группы сопротивления были уничтожены разведывательными подразделениями, которые преодолели горный перевал на бронеавтомобилях «Тигр», из штатного оружия и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

В учении, которое прошло сегодня в рамках контрольных занятий за 2020 год, было задействовано более 500 военнослужащих, более 50 единиц специальной и военной техники и 30 лошадей.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице