21.10.2020 (07:00)

В окружном учебном центре ВВО в Забайкальском крае, прошла конференция по питанию в рамках Международного дня повара

На базе окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, прошла конференция по питанию в рамках Международного дня повара.

На мероприятие были приглашены командиры, заместители командиров воинских частей по тылу, начальники продовольственных, медицинских служб, члены кулинарных советов соединений и воинских частей Забайкальского и Читинского военных гарнизонов.

На конференции были представлены тематические столы русской, восточной и белорусской кухни. Помимо этого участникам конференции была представлена выставка холодных закусок, первых и вторых блюд, которые готовятся по нормам пайков в учебном центре.

В рамках мероприятия был проведен мастер-класс по приготовлению национальных блюд и выпечка хлебобулочных изделий.

Так же специалисты продовольственной службы обменялись опытом работы, направленным на совершенствование вопросов организации питания, соблюдения санитарно-гигиенических требований.



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