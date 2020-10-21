21.10.2020 (06:30)

В воинских частях армейского корпуса ВВО на Сахалине готовы к приему молодого пополнения

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин, завершается подготовка к приёму молодого пополнения. Проверяются места проживания личного состава, комнаты досуга и бытового обслуживания, проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Перед прибытием новобранцев с сержантами, прапорщиками и офицерами воинских частей армейского корпуса ВВО были проведены инструкторско-методические занятия, на которых младшие командиры изучили особенности работы с молодым пополнением.

Перед прибытием в воинские части, на сборных пунктах ВВО все новобранцы пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

По прибытию в подразделения им предстоит пройти двухнедельный карантин. Для этого оборудованы специальные помещения, которые исключают контакты новобранцев с остальным личным составом. Данные помещения обеспечены дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами.

Под контролем медиков три раза в день будет проводиться термометрия тела новобранцев с помощью бесконтактных термометров. Также оборудованы места для приёма пищи, куда блюда будут доставляться напрямую из столовой.

Прибытие первых призывников в воинские части армейского корпуса ВВО на Сахалине ожидается в начале следующего месяца.



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