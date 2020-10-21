21.10.2020 (06:00)

Специалисты войск связи ВВО в Бурятии отметили свой профессиональный праздник

Военнослужащие-связисты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, отметили День военного связиста. В ходе торжественных мероприятий командиры соединений и воинских частей поздравили военнослужащих с профессиональным праздником и наградили отличившихся военнослужащих наградами и ценными подарками.

За высокие показатели в боевой подготовке и в ходе сдаче контрольной проверки за летний период обучения 2020 года ряду военнослужащих были присвоены воинские звания. Для всех собравшихся в этот праздничный день командованием общевойскового объединения был организован концерт с участием ансамбля «Селенга» и музыкальных коллективов города Улан-Удэ.

20 октября ежегодно отмечается День военного связиста. Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными Силами РФ, его материальной основой, а войска связи — это специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице