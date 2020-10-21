21.10.2020 (05:00)

Снайперы Амурского объединения ВВО учились бороться с артиллерийскими корректировщиками и снайперами условного противника

Со снайперскими подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, проведены тренировки по борьбе с авианаводчиками, артиллерийскими корректировщиками и снайперами условного противника. Тренировки обусловлены возросшей ролью данных специалистов при ведении современных войн и участия в вооруженных конфликтах.

В ходе занятий снайперы учились эффективно обнаруживать спрятавшихся корректировщиков, оборудовать ложные огневые позиции, скрытно передвигаться по пересеченной местности, стрелять на большие дальности при сложных погодных условиях, а также действовать при внезапной встрече с противником.

При проведении «снайперских дуэлей» военнослужащие активно использовали снайперские хитрости - куклы приманки, зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели.

В тренировке приняло участие более сотни снайперов объединения ВВО. Для стрельб использовались современные дальнобойные снайперские комплексы АСВК и модернизированные версии снайперской винтовки Драгунова СВД.



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