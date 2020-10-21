21.10.2020 (04:30)

Новая инженерная техника поступила в войска ВВО

В Восточный военный округ, в рамках реализации Гособоронзаказа на 2020 год, поступило около 10 единиц новой инженерной техники.

Для повышения эффективности, быстроты и качества восстановления дорог и подъездных путей инженерные подразделения ВВО пополнились многоцелевыми механизированными комплектами оперативного развертывания временных дорог КРВД. Они предназначены для пропуска колесной и гусеничной техники на труднопроходимых и заболоченных участках местности, при оборудовании подходов к мостам и переправам, а также буксирно-моторными катерами БМК-МТ, использующимися при наведении понтонных переправ.

Кроме того, инженерные подразделения округа получили мастерские ремонта и технического обслуживания "МРТО-И" на шасси автомобиля КАМАЗ-63501, предназначенные для проведения технического диагностирования, эвакуации, восстановления инженерной техники в объеме текущего, среднего ремонта и капитального ремонтов на готовых узлах (агрегатах), и оказания помощи экипажам (расчетам) в проведении всех видов технического обслуживания.



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