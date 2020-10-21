21.10.2020 (04:00)

Лётчики армии ВВС и ПВО ВВО в Приморском крае уничтожили воздушные цели

В Приморском крае лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе учебно-тренировочных полётов уничтожили воздушные цели условного противника.

Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35с провели тренировку по разведке воздушного пространства над акваторией Японского моря.

Экипажи самолётов, во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Приморского соединения ПВО, обнаружили, провели опознавание воздушных объектов "противника" и произвели электронные пуски ракет, поразив все цели.

Подобные тренировки, совершенствуют навыки лётного состава по ведению воздушных боёв и повышают показатели боевой эффективности полётов.

Также, каждый экипаж, кроме основного, выполняет индивидуальное лётно-тактическое задание. В программу полётов обязательно входят элементы маневрирования и управления самолётами в различных условиях воздушной обстановки.



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