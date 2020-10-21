21.10.2020 (03:30)

Более 10 тысяч военнослужащих ВВО принимают участие в учении по противодействию терроризму

В 11 субъектах Дальнего Востока стартовало учение подразделений противодействия терроризму Восточного военного округа.

К мероприятиям привлечено более 10 тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ударные вертолеты, военно-транспортная авиация, корабли Тихоокеанского флота.

В ходе учения в регионах дислокации ВВО будут развернуты межведомственные оперативные группы по управлению силами и средствами противодействия терроризму, проверены воздушные группы объединения ВВС и ПВО, подразделения антитеррора соединений и воинских частей округа и другие части и подразделения.

Для групп противодействия терроризму будут создаваться ситуации, основанные на современной тактике действий террористов.

Военнослужащие будут отражать нападения на военные объекты, в частности склады с вооружением и ГСМ, командные пункты, штабы, парки боевых машин.

Так, в учении будут задействованы бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, МТЛБ, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52.

Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, особое внимание в ходе учения будет уделено противодействию БЛА квадрокоптерного типа, применению средств РЭБ «Лесочек», «Житель».

Помимо этого, для ряда подразделений предусмотрено выполнение задач на незнакомых объектах с переброской подразделений в другие регионы на наиболее сложные направления.

При проведении учения, для создания максимально реалистичной обстановки, будет использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.



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