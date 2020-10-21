21.10.2020 (03:00)

В Амурское объединение ВВО поступила первая партия электростанций большой мощности на базе автомобилей КамАЗ

Первые электростанции большой мощности получили на вооружение инженеры Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области. Новейшие модернизированные агрегаты ЭСД-100 на базе КамАЗ способны обеспечить военнослужащих электроэнергией в необходимых объемах и в самых разных климатических условиях.

ЭСД-100 – дизельная электростанция мощностью 100 кВт предназначена для работы в полевых условиях и может использоваться в качестве основного и резервного источника электроэнергии. Она может работать параллельно с любым другим источником питания, проста в эксплуатации и надежна в работе.

Одним из главных отличий новой электростанции является её мобильность и автономность. Автомобиль повышенной проходимости КамАЗ позволяет обеспечить группировку войск бесперебойной энергией практически в любом месте.



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