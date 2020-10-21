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21.10.2020 (02:30)

Во Владивостоке первый юнармейский отряд, созданный при центре связи Тихоокеанского флота, торжественно принёс клятву юнармейцев

В День военного связиста, в военно-историческом музее Тихоокеанского флота прошла торжественная церемония в ходе которой 12 участников юнармейского отряда имени Героя Советского Союза гвардии сержанта Евгения Дископольцева, центра связи ТОФ, принесли клятву юнармейцев.

Это первый именной отряд юнармейцев, который создан при воинской части. В него вошли ребята в возрасте от 8 до 13 лет. Все они из семей военнослужащих и гражданского персонала центра связи флота.

Поздравить ребят пришли представители военно-политического отдела Тихоокеанского флота, руководство центра связи ТОФ, ветераны Военно-Морского Флота.

Гости церемонии напутствовали школьников на отличную учёбу, достижение поставленных целей и высоких результатов в спорте. Командир части связи капитан 1 ранга Александр Щербаков пожелал новым участникам всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения быть патриотами, достойными гражданами России и вручили им Знамя отряда, книжки юнармейца и значки. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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