21.10.2020 (02:30)

Во Владивостоке первый юнармейский отряд, созданный при центре связи Тихоокеанского флота, торжественно принёс клятву юнармейцев

В День военного связиста, в военно-историческом музее Тихоокеанского флота прошла торжественная церемония в ходе которой 12 участников юнармейского отряда имени Героя Советского Союза гвардии сержанта Евгения Дископольцева, центра связи ТОФ, принесли клятву юнармейцев.

Это первый именной отряд юнармейцев, который создан при воинской части. В него вошли ребята в возрасте от 8 до 13 лет. Все они из семей военнослужащих и гражданского персонала центра связи флота.

Поздравить ребят пришли представители военно-политического отдела Тихоокеанского флота, руководство центра связи ТОФ, ветераны Военно-Морского Флота.

Гости церемонии напутствовали школьников на отличную учёбу, достижение поставленных целей и высоких результатов в спорте. Командир части связи капитан 1 ранга Александр Щербаков пожелал новым участникам всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения быть патриотами, достойными гражданами России и вручили им Знамя отряда, книжки юнармейца и значки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице