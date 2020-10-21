21.10.2020 (02:00)

Морские пехотинцы ТОФ на Камчатке завершают курс воздушно-десантной подготовки в 2020 году

Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России завершают курс воздушно-десантной подготовки в 2020 учебном году. Морпехи вышли на заключительную прыжковую неделю, в ходе которой запланировано выполнение около 100 прыжков с парашютом.

Под руководством помощника командира соединения по воздушно-десантной подготовке майора Александра Сомова военнослужащие различных подразделений части уже выполнили свыше 1500 парашютных прыжков.

Прыжкам с парашютом предшествует тщательная наземная подготовка. Морские пехотинцы под руководством инструкторов изучают парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также до автоматизма отрабатывают все элементы прыжка. На универсальном тренажере практически отрабатываются элементы выхода из самолета и приземления.

Прыжки выполняются с использованием парашютных системах Д-6, Д-10, «Арбалет» со всех типов транспортных самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении смешанного авиаполка ОКВС с оружием и дополнительным снаряжением, в том числе со штатным пулеметным и минометным вооружением.

Ранее отмечалось, что с начала учебного года летчики морской авиации ТОФ обеспечили выполнение более 7 тыс. парашютных прыжков различными категориями военнослужащих ТОФ, для которых предусмотрена воздушно-десантная подготовка.



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