20.10.2020 (22:25)

Останки солдата, павшего в Великую Отечественную войну, с воинскими почестями перезахоронены в Астрахани

В минувшую пятницу в Астрахани у Вечного огня в Братском саду состоялось патриотическое мероприятие, посвященное 78-й годовщине третьего формирования на территории города 28 армии, а также церемония прощания с красноармейцем Гладковым Вячеславом Ефимовичем.

Останки уроженца Астрахани В.Е.Гладкова, 1902 г.р., погибшего в 1941 году время ожесточенных боев за родную землю были обнаружены поисковым отрядом организации «Вечно живым» в 2018 году у села Перегонка Кобыляцкого района Полтавской области.

На траурном митинге выступили депутат Госдумы Олег Шеин, руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов, председатель областного совета ветеранов, сотрудник регионального отделения ДОСААФ Михаил Щепихин, военный комиссар Астраханской области генерал-майор Игорь Кремлев. Все они без исключения поблагодарили поисковиков за их нелегкий труд по сохранению исторической правды о той страшной войне. Руководитель поискового движения Астраханской области Александр Даиров в своем выступлении привел страшные цифры потерь среди астраханцев, не вернувшихся с войны.

Со словами благодарности выступила внучка солдата Ирина Шиняева.

На церемонии прощания с павшим воином к его гробу возложили цветы, а к Вечному огню военнослужащие одной из частей гарнизона - траурные венки. От Вечного огня траурная процессия направилась на кладбище, где останки воина были погребены с воинскими почестями.

Кроме того, под руководством заведующей музея Боевой славы Светланы Батаевой патриотический форум, посвященный легендарной 28 армии, в ходе которого был продемонстрирован фильм о создании и боевом пути 28 армии. На мероприятии присутствовали учащиеся колледжей и вузов города, многие из которых являются поисковиками. Собравшимся, творческие коллективы города спели песни военных лет

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