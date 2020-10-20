20.10.2020 (21:49)

В Наро-Фоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе

В Наро-Фоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе. Три соревновательных дня принесли армейским спортсменам 12 наград разного достоинства – четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Прапорщик Гаджимурад Рашидов взял «золото» чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. В финале армеец одолел Ахмеда Чакаева. Бронзовыми призерами стали Алан Гогаев и Загир Шахиев.

Еще один армейский спортсмен Чермен Валиев, выступающий в весовой категории до 70 кг, в поединке за «золото» оказался сильнее чемпиона мира, обладателя Кубка мира Давида Баева. «Бронзу» разделили Курбан Шираев и Руслан Жендаев.

В финальном поединке весовой категории до 74 кг Разамбек Жамалов одолел прапорщика Хетика Цаболова. Прапорщик Заурбек Сидаков и Тимур Бижоев разделили третье место.

Лейтенант Алан Хугаев в финале весовой категории до 125 кг, победил Шамиля Шарипова, бронзовыми призерами стали Анзор Хизриев и Виталий Голоев.

Серебряным призером чемпионата России в весовой категории до 57 кг стал Азамат Тускаев, уступивший в финале Зауру Угуеву. На третью ступень пьедестала почета поднялись Ахмед Идрисов и Муслим Садулаев.

Вторым в весе до 86 кг в Наро-Фоминске стал лейтенант Артур Найфонов. В финале сильнее спортсмена ЦСКА оказался Даурен Куруглиев. По бронзовой награде на свой счет записали Магомед Рамазанов и рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Арсен-Али Мусалалиев.

Также «бронзу» на свой счет записал Батырбек Цакулов, поднявшийся на третью ступень с пьедесталом почета с Анзором Уришевым. Первенствовал Алихан Жабраилов, в финальном поединке оказавшийся сильнее Магомеда Курбанова.

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