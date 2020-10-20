20.10.2020 (21:24)

Армейские стрелки стали победителями в Финале Кубка России по стендовой стрельбе

В Республика Адыгея прошел Финал Кубка России по стендовой стрельбе. Наши спортсмены на турнире завоевали три «золота», одно «серебро» и три «бронзы».

Спортсменка ЦСКА лейтенант Марина Беликова стала лучшей в упражнении «Скит» среди женщин в Финале Кубка России по стендовой стрельбе. Второй результат на турнире продемонстрировала Екатерина Комарова, на третью ступень пьедестал почета поднялась Алина Фазылзянова.

В мужском «Ските» равных не было майору Алексею Скоробогатову. Сергей Иванов и Евгений Конев заняли второе и третье места соответственно.

Также Марина Беликова, выступившая в паре с Николаем Пильщиковым, стала третьей в соревновании смешанных пар. Первенствовали Алина Фазылзянова и Михаил Шарапов. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Ирина Ветош и Рахимжан Калимуллин.

Младший сержант Юлия Туголукова показала второй результат в олимпийском упражнении «Трап», уступив в упорной борьбе лишь Ангелине Рудневой. Замкнула тройку лидеров Анастасия Кузнецова.

Бронзовым призером Финала Кубка России в «Трапе» стал представитель армейского клуба Максим Смыков, уступивший Алексею Гуляеву и Артему Копыстынскому, которые заняли первое и второе места соответственно.

В состязаниях смешанных пар победу одержали Юлия Туголукова и Алексей Гуляев. Серебряными призерами стали Анна Жемкова и Артем Копыстынский. Замкнули тройку лидеров Ангелина Руднева и Максим Смыков.

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