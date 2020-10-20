20.10.2020 (21:09)

Совещание президентов спортивных комитетов Международного совета военного спорта (CISM) прошло в онлайн-формате

В период с 19 по 23 октября 2020 года в онлайн формате проводится Генеральная Ассамблея Международного совета военного спорта (CISM), высшего законодательного органа CISM, созывается она один раз в год и на которой представлены все страны – члены CISM. Накануне, 19 октября, в рамках Генеральной Ассамблеи CISM прошло совещание президентов спортивных комитетов CISM.

В совещании принимали участие: начальник ФАУ МО РФ ЦСКА, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию полковник Артем Громов, заместитель начальника клуба (по спортивной работе), член спортивного комитета CISM по легкой атлетике полковник Олег Пархоменко (представлял спортивный комитет CISM по легкой атлетике), заместитель начальника команды – старший тренер спортивной команды (по скалолазанию) ЦСКА, член спортивного комитета CISM по скалолазанию Дмитрий Бычков.

В мероприятии также приняли участие президент CISM полковник Эрве Пиччирилло (Французская Республика), Генеральный секретарь CISM полковник Дорах Мамби Коита (Республика Гвинея), члены Генерального секретариата CISM и 20 из 24 действующих президентов спортивных комитетов CISM.

С докладами выступили спортивный директор CISM полковник Луис Фернандо Норбега (Бразилия) и президент спортивной комиссии, член Совета директоров CISM подполковник Вальтер Боргино (Италия), руководитель проекта Всемирных летних игр полковник Джозеф Бакари (Танзания), президент комиссии по спортивной науке полковник, доктор медицинских наук Одиссей Паксинос (Финляндия).

В ходе работы совещания обсудили вопросы планирования календаря спортивных мероприятий CISM на 2021–2022 года, в связи с переносом чемпионатов мира CISM из-за эпидемиологической обстановки в мире, профессиональный спорт в Вооруженных Силах стран-участников CISM, организация Всемирных военных игр, проведение чемпионатов мира CISM в контексте COVID 19.

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