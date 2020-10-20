20.10.2020 (20:58)

Работники методического отдела ЦДРА в онлайн-режиме провели вебинар для руководителей и специалистов военных учреждений культуры Вооруженных Сил Российской Федерации

Работники методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе в онлайн-режиме провели вебинар для руководителей и специалистов военных учреждений культуры Вооруженных Сил Российской Федерации. Его тема: «Культурно-досуговая работа в современных условиях».

Мероприятие методистов ЦДРА вызвало большой интерес: всего в вебинаре на актуальную тему приняли участие руководители и специалисты около 50 военных учреждений культуры. В их числе – Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Дома офицеров Западного военного округа, Новосибирского, Печенгского, Угловского, Уссурийского гарнизонов, 65-й, 75-й, 84-й, 126-й и 131-й Дома офицеров, Центральные офицерские клубы 12 Главного управления Минобороны России, Воздушно-космических сил, 76-й Офицерский клуб, 93-й Дом культуры Российской Армии, Центральная военно-морская библиотека (г. Санкт-Петербург), Солецкий краеведческий музей, медицинские учреждения Минобороны России: санатории «Подмосковье», «Звенигородский», база отдыха «Боровое», 27 Научный центр Минобороны России и другие.

Все они активно включились в работу в онлайн-режиме, что в техническом плане обеспечивали: ведущий методист методического отдела Андрей Федосеев, инструктор группы взаимодействия с военными учреждениями культуры методического отдела Анна Шабалина, техник группы кино-, фото-, видеообеспечения отдела организации концертных программ Дмитрий Поляков.

Открыл вебинар начальник методического отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Хробостов. В роли ведущей выступила начальник группы взаимодействия с военными учреждениями культуры Людмила Рынзина. Она же выступила с докладом по теме: «Методика подготовки и проведения современных форм культурно-досуговой работы».

Вниманию участников вебинара был предложен информационный материал об инновационных технологиях, которые внедряются в том числе и в культурно-досуговую деятельность в Вооруженных Силах Российской Федерации. В качестве предмета разговора были определены конкретные вопросы для обсуждения: обзор современных форм организации культурно-досуговой работы; применение современных форм организации культурно-досуговой работы в воинском коллективе; подготовка и проведение современных форм организации культурно-досуговой работы.

В частности, рассматривались в качестве эксперимента такие формы западного происхождения, как флешмоб, квест, челлендж, тимбилдинг, и возможности их разумного и полезного применения в военной культурной среде. Причем рассмотрение каждой формы для убедительности сопровождалось презентацией иллюстрационного материала.

Выступившая методист группы взаимодействия с военными учреждениями культуры Юлия Новожилова представила сообщение на тему: «Расчет сил и средств для подготовки и проведения современных форм культурно-досуговой работы». А инструктор группы взаимодействия с военными учреждениями культуры Анна Шабалина раскрыла такую тему: «Разработка сценария по современным формам культурно-досуговой работы».

Участники вебинара по его окончании высоко оценили уровень организации и содержание проведенного мероприятия. Со словами благодарности в адрес организаторов выступили представители Центрального офицерского клуба ВКС, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Санаторно-курортного комплекса «Подмосковье» и других учреждений.

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