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20.10.2020 (20:50)

В соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно-десантных войск отметили 101-ю годовщину войск связи

Сегодня во всех соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно-десантных войск от Уссурийска до Пскова широко отпраздновали 101-ю годовщину войск связи, где прошли торжественные мероприятия, в ходе которых были отмечены лучшие военнослужащие подразделений связи ВДВ.

Наиболее масштабные мероприятия состоялись в Подмосковных Медвежьих Озерах на плацу гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск, в котором приняли участие временно исполняющий обязанности начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майор Алексей Наумец и начальник связи Воздушно-десантных войск полковник Александр Гречков.

Выступая на торжественном мероприятии перед личным составом соединения, генерал-майор Алексей Наумец отметил, что сегодня соединения, воинские части и подразделения связи Воздушно-десантных войск оснащены мобильными, обладающими высокой надежностью радиорелейными, тропосферными, космическими станциями, аппаратурой высокочастотного телефонирования, тонального телеграфирования, телевизионной и фотографической аппаратурой, коммутационным оборудованием и специальной аппаратурой засекречивания сообщений. При этом особое внимание уделяется внедрению единой системы управления войсками и оружием тактического звена и оснащению войск цифровыми средствам связи, обеспечивающими защищенный, помехоустойчивый режим обмена информацией от отдельного военнослужащего до командира соединения.

Сегодня современная техника связи в руках российских десантников является грозным оружием и позволяет в кратчайшие сроки организовать управление подразделениями в целях выполнения поставленных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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