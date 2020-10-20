20.10.2020 (20:33)

В армейском корпусе Балтийского флота отметили День военного связиста

В батальоне управления армейского корпуса Балтийского флота состоялось торжественное построение, приуроченное 101-ой годовщине образования войск связи.

На мероприятии отличившихся военнослужащих наградили ведомственными медалями и грамотами. Также были зачитаны приказы командования с присвоением очередных воинских званий и объявлены благодарности.

За летний период обучения связисты общевойскового объединения Балтийского флота отработали около 100 задач по организации связи, налаживали взаимодействие подразделений на учениях различных уровней, а также обеспечивали работу различных сегментов флотской связи.

Около 1000 связистов армейского корпуса успешно освоили специальные комплексы, аппаратные и радиостанции.

Справочно:

День военного связиста отмечается в России 20 октября. В этот день в 1919 году приказом Реввоенсовета было учреждено Управление связи Рабоче-крестьянской Красной армии — центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи России.



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