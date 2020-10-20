20.10.2020 (20:11)

Юные стрелки из клуба «Гурда» не оставили шансов соперникам

В Южнобережном зональном центре военно-спортивного воспитания ДОСААФ Ялты прошли лично-командные соревнования по спортивному стрелковому многоборью среди команд юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических, спортивных клубов города, приуроченные ко «Дню призывника».

Юные стрелки двух возрастных категорий 26 команд в этих состязаниях вели борьбу за кубок секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Восемь часов длился этот турнир, в котором ребята не только стреляли из пневматической винтовки, лука и арбалета. Они стали участниками мастер-классов по боксу и армейскому рукопашному бою, увидели выставку находок поисковиков, пообщались с любителями военно-исторической реконструкции, отведали сладостей и солдатской каши.

И в командном, и в личном зачете явными фаворитами оказались представители военно-патриотического клуба «Гурда» ДОСААФ. В старшей возрастной категории команды клуба завоевали первое и третье места, пропустив на вторую позицию севастопольских гостей из спортивного военно-патриотического клуба армейского рукопашного боя «Победа». А в младшей возрастной категории весь пьедестал почета заняли команды клуба «Гурда».

Среди старших, личный зачет выиграл член клуба «Гурда» Сергей Ефанов, призовую компанию победителю составили Любовь Ситникова из военно-спортивного клуба «Стрелок» ДОСААФ (вторая) и Алексей Бессонов из севастопольского клуба «Победа» (третий). У младших участников ребята клуба «Гурда» не позволили конкурентам приблизиться к призовым местам. Кристина Курбацкая – первая, Виталий Пуршага – второй, Илья Демин – третий.

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