20.10.2020 (19:39)

В соединениях и воинских частях Западного военного округа отметили Всемирный день повара

Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны, отметили Всемирный день повара. Военнослужащие продегустировали традиционные блюда русской и белорусской кухонь.

Основные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях.

В столовых Балтийского флота, танковой и общевойсковых армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО прибывшие на обед подразделения встречали девушки – кулинарные гиды в национальных костюмах, которые дали рекомендации по праздничному меню. Наравне с обычными блюдами призывники могли попробовать картофель запеченный по-деревенски с говядиной по-кремлевски, домашние пельмени, мясо по-деревенски, разносолы домашние, дранники, каравай, блины, оладьи, расстегаи, выпечку и многое другое. Кроме того, были представлены, входящие в ежедневный рацион, овощи из салат-бара и фрукты. Все блюда были красиво сервированы.

Также состоялись конференции по организации питания в соединениях и воинских частях, для военных поваров были проведены мастер-классы по приготовлению блюд, а до руководителей продовольственных служб воинских частей ЗВО доведены руководящие документы. В мероприятиях Дня повара приняли участие более 1,8 тыс. офицеров и младших специалистов подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа.

В 2004 году Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров установила 20 октября Международным днём повара, который отмечается в 70 странах мира.



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