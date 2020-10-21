21.10.2020 (01:30)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил более 2 тыс. личных автомобилей военнослужащих прошли проверку

В рамках перевода военной и специальной техники на зимний период эксплуатации в соединениях и воинских частях объединения противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил проведен смотр личного автотранспорта военнослужащих.

Всего под руководством начальников автомобильных служб и командиров частей были проверены более двух тысяч автомобилей.

Цель смотра – проверка готовности техники к эксплуатации при низких температурах, а также в сложных метеорологических и дорожных условиях. В частности было проверено наличие зимних шин и степень изношенности протектора, исправность световых приборов, уровень технических жидкостей, наличие огнетушителя, аптечки и знаков аварийной остановки.

Цель мероприятия была достигнута, вся проверенная техника исправна, оборудована и готова к эксплуатации в зимних условиях.

В объединении мероприятия перевода техники на зимний режим эксплуатации завершатся в ноябре 2020 года.



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