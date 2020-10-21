21.10.2020 (01:00)
В Энгельсском соединении дальней авиации проводится плановая проверка безопасности полетов
В Энгельсском соединении дальней авиации приступила к работе комиссия безопасности полетов командования дальней авиации.
Главной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий в частях и подразделениях соединения. Данные мероприятия проводятся под руководством начальника службы безопасности полетов командования дальней авиации полковника Сергея Финогеева.
В ходе мероприятий будут проверены теоретические и практические навыки как опытных, так и молодых членов экипажей авиационного соединения.
Во время полетов будут отработаны действия экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в различных метеорологических условиях, слаженность и правильность действий группы руководства полетами в ходе работы с летными и техническими составами по вводным проверяющих.
Данные мероприятия продлятся до конца текущей недели.