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21.10.2020 (01:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации проводится плановая проверка безопасности полетов

В Энгельсском соединении дальней авиации приступила к работе комиссия безопасности полетов командования дальней авиации.

Главной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий в частях и подразделениях соединения. Данные мероприятия проводятся под руководством начальника службы безопасности полетов командования дальней авиации полковника Сергея Финогеева.

В ходе мероприятий будут проверены теоретические и практические навыки как опытных, так и молодых членов экипажей авиационного соединения.

Во время полетов будут отработаны действия экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в различных метеорологических условиях, слаженность и правильность действий группы руководства полетами в ходе работы с летными и техническими составами по вводным проверяющих.

Данные мероприятия продлятся до конца текущей недели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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