20.10.2020 (19:03)

Снайперы Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения выполнили контрольные стрельбы на полигоне Барановский

В соответствии с планом контрольной проверки соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск за летний период обучения в Уссурийском гвардейском отдельном десантно-штурмовом соединении на полигоне Барановский в Приморском крае проведено контрольное занятие по огневой подготовке с личным составом подразделения снайперов.

В ходе итоговой контрольной проверки на полигоне были развернуты учебные места для выполнения упражнений контрольных стрельб.

Для качественной оценки были организованы комплексные испытания на соответствие предъявляем квалификационным требованиям.

Личный состав выполнил упражнения контрольных стрельб из снайперской винтовки Драгунова, винтовки снайперской специальной ВСС-М, автомата АК-74М. По условиям упражнения военнослужащие поражали цели из различных положений с обязательной сменой огневой позиции.

По итогам контрольного занятия действия снайперов соединения были оценены на оценку «хорошо». По окончании занятия личный состав вернулся в пункты постоянной дислокации, где провел обслуживание вооружения.

Комплексные комиссии командования Воздушно-десантных войск в период с 12 по 23 октября продолжают инспектировать соединения и воинские части второй очереди. В ходе проверки предстоит оценить воинские части ВДВ из Новороссийска, Ставрополя, Анапы, Феодосии, Ульяновска, Камышина, Омска, а также соединения ВДВ, дислоцированные в Подмосковье.



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