20.10.2020 (18:01)

На учении РВСН в Ивановской области расчеты комплексов с БЛА обнаружили условных диверсантов

В ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Ивановской области, для обнаружения условных диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования активно применяются различные типы беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Расчеты комплексов с БЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили условные диверсионно-разведывательные формирования, пытающиеся провести минирование дорог на маршрутах движения колонн.

После обнаружения диверсантов на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.

Имитационные группы обозначения действий противника насчитывали около 100 военнослужащих.

В настоящее время в позиционных районах Тейковского ракетного соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки.

БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

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