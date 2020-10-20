20.10.2020 (18:46)

Первые призывники из Санкт-Петербурга отправились на военную службу

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата Санкт-Петербурга состоялась первая отправка граждан, призванных на военную службу этой осенью, в воинские части Западного военного округа.

Прибывшие новобранцы сдали экспресс-тесты, подтвердившие их здоровье. На военную службу убыли 25 человек. На успехи в освоении воинской специальности и защите Отечества призывников напутствовал военный комиссар Санкт-Петербурга полковник Сергей Качковский.

Перед отправкой в войска все призывники были обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице