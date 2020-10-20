20.10.2020 (18:23)

Снайперы Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку

Снайперы Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за 2020 учебный год.

К проверке было привлечено 100% снайперов ОГРВ ПРРМ. В ходе сдачи контрольного упражнения военнослужащие выполняли стрельбу по появляющимся и движущимся целям из различных положений. Среди целей, которые необходимо было поразить, были грудная фигура, которая появлялась на 10 секунд, пулеметный расчет, появляющийся на 20 секунд, а также ростовая фигура, движущаяся со скоростью 2–3 метра в секунду. Дальность до целей составляла от 350 до 550 метров.

Контрольная проверка для снайперов прошла на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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