20.10.2020 (17:57)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели конкурс ко Дню военного связиста

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели конкурс на лучший экипаж и специалиста связи.

Состязания прошли как в индивидуальном, так и в командном зачете и были приурочены ко дню образования войск связи России. В конкурсе приняли участие более 20 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц техники.

Личный состав, участвующий в конкурсе, оценивался по нескольким показателям, среди которых знание своих должностных обязанностей, теоретические знания по тактико-техническим характеристикам и возможностям эксплуатируемых средств связи. На главном этапе состязания экипажи на время развернули командно-штабную машину и проложили две линии дистанционного управления длиной 50 метров к указанному месту с последующей установкой связи.

По итогам соревнований лучшие экипажи и связисты были награждены грамотами и ценными подарками с символикой Минобороны России.

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