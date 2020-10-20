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20.10.2020 (17:55)

Механики-водители общевойсковой армии ЗВО в рамках проверки преодолели 100-километровый маршрут с заминированными участками

Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе сдачи проверки по итогам летнего периода обучения совершили 100-километровый марш в составе подразделений на полигоне Кирилловский.

В ходе марша механики-водители преодолели 100-километровый маршрут на штатной технике, совершенствовали навыки в преодолении естественных и искусственных препятствий, движении на максимально и минимально возможных скоростях, развертывании в боевой порядок для отражения внезапного нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Экипажи многоцелевых тягачей МТЛБ, танков Т-72Б3 и самоходных гаубиц «Акация» на обозначенных участках маршрута двигались в условиях недостаточной видимости, созданной при помощи средств задымления, а также выполнили ряд специальных задач по ведению воздушной разведки, передаче результатов наблюдения с помощью установленных радиосигналов, уничтожению условных ДРГ.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в местах построения экипажей личный состав находился в средствах индивидуальной защиты — медицинских масках и перчатках.

В совершении марша приняли участие более 1000 военнослужащих гвардейского соединения, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ
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