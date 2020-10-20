20.10.2020 (17:50)

Первые призывники из Москвы сдали тесты на COVID-19 и отправлены к местам прохождения военной службы

На сборном пункте военного комиссариата Москвы состоялась первая отправка призывников в воинские части Западного военного округа (ЗВО) для прохождения военной службы в ходе осеннего призыва.

По прибытии на сборный пункт каждый новобранец прошел термометрию и сдал тест на COVID-19, весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей.

Призванные граждане прибывали в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от четырех до шести юношей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

На сборном пункте молодых людей обеспечили комплектом летней и зимней военной формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.

Всего сборный пункт военкомата Москвы отправит в войска порядка 5 тыс. призывников. Первые команды отправились в Ивановскую и Смоленскую область. По прибытии к местам прохождения военной службы призывники пройдут двухнедельный карантин.

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