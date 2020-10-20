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20.10.2020 (17:23)

В гвардейской танковой армии ЗВО отпраздновали День военного связиста

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню военного связиста.

В ходе мероприятий командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил личный состав бригады управления с профессиональным праздником и наградил отличившихся военнослужащих ведомственными наградами и ценными подарками.

Кроме того, была организованна выставка новейшего вооружения, военной и специальной техники войск связи такой, как спутниковая станция связи Р-444ПТН «Лира», станции спутниковой связи Р-439МД2 на базе бронетранспортера БТР, Р-441УВ, радиорелейная станция Р-419Л1, радиостанции средней и малой мощности на базе машины КамАЗ и бронетранспортеров, командно-штабные машины Р-149 МА1, и Р149АКШ1, а также машина комплексной аппаратной связи П-260.

Справочно:

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного связиста и 101 год со дня образования войск связи. На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма и самоотверженности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Войска связи
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