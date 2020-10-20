20.10.2020 (17:49)

В Международный день повара в разведывательной бригаде ЗВО проведен кулинарный мастер-класс

Военные повара Западного военного округа (ЗВО) в Международный день повара провели кулинарный мастер-класс по приготовлению национальных блюд русской кухни.

Повара наряду с традиционным меню дополнительно приготовили свыше 10 видов блюд, среди них картофель, пельмени, буженина, мясо по-деревенски, разносолы домашние, рулеты из баклажанов, драники, каравай, чебуреки, блины, оладьи, расстегай, чак-чак со сгущённым молоком. Также военнослужащие смогли попробовать набор овощей из салат-бара и фрукты.

Прибывающие на обед подразделения встречали в национальных костюмах, а пока военнослужащие получали блюда, музыкальный ансамбль бригады исполнил народные произведения.

Также свыше 300 поваров гвардейской танковой армии ЗВО, дислоцированной в Московской, Нижегородской. Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, провели мастер-классы по приготовлению пищи в день своего профессионального праздника.

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