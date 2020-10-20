20.10.2020 (17:47)

Саперы ЗВО вывезли обнаруженные боеприпасы со стройплощадки железнодорожной платформы Санкт-Петербурга

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, в соответствии с заявкой местных органов власти, осуществили вывоз восьми боеприпасов и 3 кг тротилового вещества со стройплощадки будущей железнодорожной платформы на юге Санкт-Петербурга.

Строители обнаружили один из боеприпасов в ходе работ, прибывшие саперы провели инженерную разведку и нашли остальные. Были обезврежены и вывезены три 76-мм и две 50-мм минометные мины, граната Ф-1, 82-мм артиллерийский снаряд и 3 кг тротилового вещества, находящегося в специальной укладке. Все обнаруженные взрывоопасные предметы были в состоянии сильной коррозии, они эвакуированы на спецтранспорте на полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее с этой же стройплощадки саперы ЗВО вывезли и утилизировали 52-мм минометную мину и гранату Ф-1. На данном объекте военнослужащие выполнили уже более 10 заявок по разминированию.

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