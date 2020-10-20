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20.10.2020 (17:43)

В Ленобласти повара общевойсковой армии ЗВО соревновались в профессиональном мастерстве

Сегодня, в Международный день повара, на территории Неманской Краснознаменной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, состоялся конкурс профессионального мастерства среди военнослужащих поварских специальностей продовольственной службы из состава соединений и воинских частей объединения.

В ходе состязаний военнослужащие соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлеба из продуктов, утвержденных нормами питания военнослужащих согласно ежедневному рациону. Порядок приготовления блюд был произвольным: каждый повар самостоятельно определял способ готовки и вид национальной кухни. В частности, повара готовили блюда грузинской, татарской, армянской и белорусской кухонь.

Кроме того, при оценке работ особое внимание было уделено их внешнему оформлению и сочетаемости продуктов.

В конкурсе приняли участие более 100 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения армии, которые соперничали между собой не только в индивидуальном, но и в командном зачетах.

Лучшие пекари и повара награждены медалями и грамотами и теперь будут защищать честь объединения на конкурсах профессионального мастерства всеармейского уровня.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники
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