20.10.2020 (17:40)

В военном комиссариате Ивановской области пиняты повышенные противоэпидемиологические меры в ходе осеннего призыва

В военном комиссариате Ивановской области, его отделах и сборном пункте приняты повышенные противоэпидемиологические меры, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций. Призывные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, приборами для кварцевания помещений и средствами дезинфекции, проводится термометрия прибывающих, организовано зонирование и дистанцирование.

Средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и дезинфицирующие гели – также получит каждый призывник перед отправкой в войска.

«Большая часть ивановских призывников служить отправится в Западный военный округ. Призывники из региона, практически 50%, будут проходить службу на территории Ивановской области и в близлежащих областях – это Ярославская, Владимирская, Москва и Московская область, кроме того призывные команды будут направлены в Республику Крым для службы на Черноморском флоте», – сказал военный комиссар Ивановской области Олег Хасабов.

Первая отправка призванных граждан на военную службу состоится 21 октября. Всего во время осеннего призыва из Ивановской области в воинские части планируется отправить более 400 человек.

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