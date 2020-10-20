20.10.2020 (17:45)

Около 1000 военных поваров ЦВО в свой профессиональный праздник провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд

Военные специалисты, отвечающие за правильный рацион питания военнослужащих, в Международный день повара во всех воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), а также венных базах в Республиках Таджикистан и Киргизия провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

В рамках мастер-классов, военные повара за два часа приготовили комплексные обеды, состоящие из различных блюд. В общее меню вошли борщ по-сибирски, уральские пельмени, чахохбили, плов, блины с мясом и рыбой, суп-куллама со сметаной по-татарски, хужуур (пирожки с мясом по-тувински). На российских военных базах в Центральной Азии военные повара приготовили шурпу, лагман, дымдаму (тушеные овощи с мясом), бешбармак и национальные закуски их свежих овощей. В ходе приготовления, повара использовали только те продукты, которые входят в ежедневный рацион питания военнослужащих. Военные шеф-повара готовили блюда как в полевых условиях, так и в стационарных столовых воинских частей.

Мастер-классы в честь Международного дня повара проводятся во всех соединениях и воинских частях округа с целью определения путей дальнейшего улучшения организации продовольственного обеспечения личного состава, повышения уровня подготовки специалистов продовольственной службы.

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