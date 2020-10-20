20.10.2020 (17:15)

Авиационная спасательная группа ЦВО провела разведку районов посадки «Союза МС-16» в Казахстане

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) на двух вертолетах Ми-8 провели воздушную и наземную разведку основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» в Республике Казахстан.

Для определения маршрутов оперативного прибытия наземной техники и личного состава поисково-спасательной группы, а также прогнозирования условий проведения операции по эвакуации космонавтов, спасатели проанализировали характеристики рельефа местности районов посадки на наличие ям, канав, техники и искусственных сооружений, определили характеристики грунта, его влажность и плотность.

В обеспечении посадки спускаемого аппарата задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа, состоящая из 12 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-26 и двух самолетов Ан-12, а также более 20 единиц наземной автомобильной техники, в числе которой шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запанирована на 22 октября, на Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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