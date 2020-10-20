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20.10.2020 (16:50)

Военные медики ЮВО начали прием больных с коронавирусной инфекцией в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия) подготовлены приемо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал госпиталя принял первого пациента и провел лечебно-диагностические мероприятия. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в Сухум и приступил к работе.

Мобильный госпиталь полностью оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. В его составе 113 опытных специалистов, которые принимали участие в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ , Медицина , Абхазия
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