20.10.2020 (17:30)

В Санкт-Петербурге в Главном командовании ВМФ создается площадка для проведения Всеармейского правового диктанта

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова для проведения Всеармейского правового диктанта будет создана центральная площадка Главного командования ВМФ на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

Для проведения диктанта на центральной площадке и обработки его результатов в Главном командовании ВМФ создана рабочая группа.

Участниками правового диктанта являются офицеры, мичманы, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях матросов, старшин, военнослужащие по призыву, федеральные государственные гражданские служащие, а также гражданский персонал. На центральной площадке Главного командования ВМФ в диктанте в дистанционном режиме примут участие более 350 человек.

Всего в высших военных учебных заведениях и воинских частях, подчиненных главнокомандующему ВМФ, будет создано 62 площадки на которых дистанционно примут участие в диктанте более 5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Правовой диктант проводится в формате тестирования. Количество заданий — 25, время написания — 30 минут.

Правовой диктант на центральной площадке Главного командования Военно-Морского Флота будет проводиться дистанционно по закрытой видеоконференцсвязи с главной площадкой Минобороны России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице