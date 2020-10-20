20.10.2020 (17:00)

В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге открывается юбилейная персональная выставка художника-мариниста Сергея Макарова

22 октября в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге открывается персональная выставка «Сергей Макаров. Будни мариниста» представителя мастерской военных художников-маринистов ЦВММ, члена Союза художников России с 1994 года, участника выставок в России и за рубежом Сергея Макарова.

На выставке представлены марины и натюрморты, работы мастера в портретном и пейзажном жанрах, исполненные маслом и акварелью, а также графические работы. Подобное разнообразие манер и стилей позволяет по праву назвать Сергея Макарова многогранным художником.

Справочно:

Сергей Алексеевич Макаров родился в Ленинграде в 1960 году. Отец Макаров Алексей Васильевич во время Великой Отечественной войны, закончив школу юнг в Кронштадте, воевал на Балтийском флоте. Мать Макарова Галина Сергеевна, ребенком пережила вместе с семьей всю блокаду Ленинграда.

С пяти лет Сергей обучался в изостудии «Школьный кабинет» при Государственном Эрмитаже. В 1976 году закончил Ленинградскую городскую художественную школу. С 1976 по 1980 год учился на живописно-педагогическом факультете Ленинградского художественного училища имени В.А. Серова. В 1991 году в Санкт-Петербурге окончил Государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, факультет изобразительного искусства.

C 1985 по 1991 год преподает живопись, рисунок, композицию, дизайн в Детской художественной школе № 16 (Санкт-Петербург). С 1991 по 2001 год — старший преподаватель по рисунку на кафедре

С 1990 по 1994 год работает главным художником журнала «St.-Petersburg PREMIER». C 1996 по 1997 год в должности Chief-artist участвует в создании первого Web-сайта Государственного Эрмитажа с компанией IBM. В 2004–2005 годах арт-директор журнала «Женский Петербург». В 2007–2008 годах художественный редактор издательского дома «ГАМАС».

В 2016 году Сергей Алексеевич Макаров был принят в Студию художников-маринистов при Центральном военно-морском музее, и теперь многие его работы, повествующие о славных страницах истории отечественного Военно-Морского Флота, теперь можно увидеть в залах ЦВММ и его филиалов.

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