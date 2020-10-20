20.10.2020 (16:45)

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в ходе учения уничтожила корабли условного противника

В рамках тактического учения экипажи ракетных кораблей (РК) «Дагестан», «Татарстан», малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии в составе корабельных ударных групп (КУГ) выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям.

В ходе ведения учебного морского боя артиллеристы КУГ выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок АК-176М, А-190, АК-630М, «Дуэт», а также из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш».

Кроме того, отряд кораблей Каспийской флотилии совместно с авиацией Южного военного округа провел учение по защите морской экономической деятельности России в Каспийской морской зоне.

По замыслу учения, судно условного противника с группой захвата на борту попыталось уничтожить буровую платформу в Каспийском море. Пара многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа с применением средств имитации нанесли удары по условному противнику авиационными средствами поражения.

В ходе учения экипаж РК «Великий Устюг» вступил в морской бой с неопознанным судном и произвел его захват, а экипаж РК «Дагестан» отправил быстроходный катер со специальным подразделением противодиверсионных сил для уничтожения условного противника.

Отряд спецназа Каспийской флотилии блокировал и уничтожил группу условного противника в ближнем бою с использованием штатного стрелкового вооружения.

16 октября в акватории Каспийского моря началось учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год.

В ходе учения экипажи РК «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполняют упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отрабатывает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учение проходит в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. В мероприятии принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано шесть кораблей и семь самолетов.

Учение проводится с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.

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