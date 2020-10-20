20.10.2020 (16:25)

Встречу трех поколений провела профсоюзная организация в музее Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Встречу трех поколений, посвященную 75-летию Победы, провели активисты первичной профсоюзной организация в музее Военной академии Генерального штаба. В ней приняли участие дети и внуки ветерана Вооруженных Сил генерал-майора запаса Владимира Толшмякова. У диорамы, посвященной Сталинградской битве, его внук Артем прочитал фронтовые стихи Константина Симонова.

Встреча продолжилась экскурсией по музею вуза, которую провел научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Анатолий Борисенко. Он рассказал об участии выпускников академии в основных сражениях войны, их судьбах в послевоенное время.

Профсоюзной организации Военной академии Генерального штаба, в которой состоят более 65 % гражданского персонала, принадлежит весомая роль в обеспечении образовательной, методической, научной и повседневной деятельности. Особое внимание лидеры «первички» уделяют вопросам соблюдения режима труда и отдыха, предоставления основного и дополнительного отпусков, социальных выплат и пособий.

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