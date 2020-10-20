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20.10.2020 (16:10)

Специалисты продовольственной службы Северного флота отметили Международный день повара

Сегодня специалисты продовольственной службы Северного флота отметили Международный день повара. В рамках этого праздника в восьми военных гарнизонах флота состоялись конференции по питанию, на которых военнослужащие обменялись опытом и обсудили новации в сфере питания и продовольственного обеспечения Вооружённых Сил России.

В столовых отдельных войсковых частей Северного флота приглашенные повара из лучших учреждений общественного питания Мурманска провели мастер-классы по выпечке хлебобулочных изделий, пиццы и других блюд.

На объединениях были проведены состязания по лучшему приготовлению разнообразных блюд и выпечки из продуктов планового обеспечения. В них приняли участие коки и повара Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса Северного флота.

В роли судей выступили начальники продовольственных служб и помощники командиров по снабжению.

После проведения конкурса лучшие блюда от поваров и коков Северного флота были выданы личному составу на ужин.

Всего в мероприятиях, посвящённых Международному дню повара, приняли участие более 620 специалистов продслужбы Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Праздники
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