20.10.2020 (16:10)
Специалисты продовольственной службы Северного флота отметили Международный день повара
Сегодня специалисты продовольственной службы Северного флота отметили Международный день повара. В рамках этого праздника в восьми военных гарнизонах флота состоялись конференции по питанию, на которых военнослужащие обменялись опытом и обсудили новации в сфере питания и продовольственного обеспечения Вооружённых Сил России.
В столовых отдельных войсковых частей Северного флота приглашенные повара из лучших учреждений общественного питания Мурманска провели мастер-классы по выпечке хлебобулочных изделий, пиццы и других блюд.
На объединениях были проведены состязания по лучшему приготовлению разнообразных блюд и выпечки из продуктов планового обеспечения. В них приняли участие коки и повара Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса Северного флота.
В роли судей выступили начальники продовольственных служб и помощники командиров по снабжению.
После проведения конкурса лучшие блюда от поваров и коков Северного флота были выданы личному составу на ужин.
Всего в мероприятиях, посвящённых Международному дню повара, приняли участие более 620 специалистов продслужбы Северного флота.