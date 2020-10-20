20.10.2020 (15:45)

Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил в отработке задач противолодочного учения в Баренцево море

Сегодня экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в соответствии с планами боевой подготовки флота на летний период обучения приступил к отработке задач противолодочного учение в Баренцевом море. Учение будет проходить в течение нескольких дней. В нем также будут задействовано несколько подводных лодок Северного флота и противолодочная авиация.

Моряки выполнят ряд задач по поиску, поддержанию контакта и слежению за подводной лодкой условного противника с помощью бортового гидроакустического вооружения. На завершающем этапе учения будут выполнены боевые упражнения противолодочным вооружением.

Ранее экипаж фрегата выполнил комплекс артиллерийских стрельб в рамках проверки оружия и технических средств. Стрельба была проведена в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.

29 сентября в акватории Белого моря фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.

Справочно:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. В него входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

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