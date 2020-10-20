20.10.2020 (15:30)

В Мурманской и Архангельской областях прошли первые отправки новобранцев осеннего призыва в воинские части Северного флота и ЗВО

В Мурманской и Архангельской областях в рамках осеннего призыва прошли первые отправки новобранцев в воинские части Северного флота и Западного военного округа. Мурманчане были направлены в пункт приёма молодого пополнения Северного флота в Североморске, а жители Поморья поехали для прохождения службы в Тверскую область в части противовоздушной обороны.

На сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата молодых военнослужащих напутствовал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов. Он рассказал новобранцам о местах их дальнейшей службы на Северном флоте, возможности заключить контракт и стать профессиональным военным. Напомнил о том, что на военной службе приходится нелегко, но неразрешимых проблем не бывает и призвал в таких случаях обращаться к военным комиссарам по месту призыва, а также в организационно-мобилизационное управление штаба флота.

Контр-адмирал Дмитрий Смирнов пожелал молодым людям крепкого здоровья, успехов в службе и отметил, что нынешний призыв, как и предыдущий, проходит в сложных эпидемических условиях, это требует от каждого военнослужащего строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил.

Все военнослужащие по призыву обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Транспорт, на котором осуществляется их перевозка, проходит специальную обработку дезинфицирующими растворами. Эту процедуру проводят штатные и внештатные специалисты службы РХБ защиты Северного флота.

Весенний призыв показал, что все принимаемые противоэпидемические меры в военных комиссариатах Мурманской и Архангельской областей и их муниципальных отделах полностью себя оправдали и позволили не допустить распространения инфекционных заболеваний среди призывников. Если в начале весеннего призыва сотрудники военных комиссариатов и призывных комиссий работали дистанционно, а непосредственно к приёму призывников приступили только с 12 мая, то сегодня работу начали все 67 призывных комиссий, созданных в муниципальных образованиях и в региональных центрах Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. С октября по декабрь они направят в Вооружённые Силы России и Росгвардию несколько тысяч жителей Крайнего Севера.

С целью минимизации перевозок призывников в другие регионы большинство из них будет проходить военную службу недалеко от места жительства — в подразделениях Северного флота и частях центрального подчинения, а также в научно-производственной роте производственного объединения «Севмаш» в Северодвинске. Небольшой процент новобранцев будет отправлен на Балтийский флот и в части Западного военного округа.

На все вопросы, касающиеся осеннего призыва сотрудники военных комиссариатов готовы ответить по рабочим телефонам: 8-8182-242-435 (Архангельск), 8-8152-52-80-77 (Мурманск), 8-8212-21-40-25 (Сыктывкар).

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