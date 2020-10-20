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20.10.2020 (15:30)

Шеф-повара московских ресторанов провели мастер-класс для курсантов школы поваров Минобороны России

Военные повара совместно с шеф-поварами московских ресторанов провели мастер-класс для курсантов школы поваров Минобороны России в Подмосковье.

Мероприятие прошло на территории 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации в Международный день повара.

Участие в кулинарном мастер-классе для курсантов военной школы поваров из Наро-Фоминска приняли войсковые повара Давид Даникачян и Николай Литвинов, а также известные шеф-повара московских ресторанов Александр Сушко и Анастасия Середа. Они дали мастер-класс по приготовлению обеда, состоящего из салата, первого и второго блюд и выпечки.

Также Международный день повара отпраздновали во всех соединениях и воинских частях проведением мастер-классов по приготовлению национальных блюд. На российских военных базах в Центральной Азии, например, военнослужащие приготовили шурпу, лагман, дымдаму, бешбармак и национальные салаты из свежих овощей.

Стоит отметить, что главная сложность для поваров заключается в том, что для приготовления блюд они могут использовать только те продукты, которые входят в ежедневный рацион питания военнослужащего.

В настоящее время для подготовки специалистов продовольственной службы в ВС РФ существует пять военных учебных заведений. В последние годы благодаря поступающим в войска техническим новинкам, в том числе передвижным мобильным пунктам, повара могут обеспечить военнослужащим трехразовое горячее питание на полигонах, в районах временной дислокации войск и на неосвоенных местах базирования войск, по своему качеству и ассортименту не отличающееся от пищи, приготовленной в стационарных условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники
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