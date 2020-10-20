20.10.2020 (15:15)

Приморское общевойсковое объединение ВВО получило Боевое знамя нового образца

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Евгений Никифоров вручил исполняющему обязанности командующего общевойсковой армией военного округа, дислоцированной в Приморском крае, полковнику Эседулле Абачеву Боевое знамя нового образца. Торжественная церемония состоялась на территории штаба общевойсковой армии ВВО в Уссурийске.

Церемония вручения нового знамени прошла согласно воинскому ритуалу, определенному Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Накануне мероприятия в штабе общевойсковой армии в Уссурийске был проведен ритуал крепления полотнища знамени к древку, в котором приняли участие военнослужащие, заслужившие право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени, высокими показателями в боевой подготовке и повседневной деятельности.

Справочно:

Боевое знамя воинской части, является официальным символом и воинской реликвией подразделения, олицетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и её принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации.

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