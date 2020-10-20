Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2020 (14:45)

В армейском корпусе Балтийского флота готовы к приему молодого пополнения

В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка к прибытию молодого пополнения в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

В соединениях и частях объединения сформировано около 10 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение. В рамках подготовки к прибытию призывников проведены работы по обновлению учебно-материальной базы для проведения занятий. Также сформирована администрация сборов.

Военнослужащие, которые прибудут в соединения и воинские части армейского корпуса, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки в подразделениях молодого пополнения. Также призывники пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание будет уделено правилам личной и общественной гигиены.

Командованием соединений и воинских частей подготовлены отдельные помещения для проживания молодого пополнения, а питание и занятия по общевойсковой подготовке спланированы таким образом, чтобы исключить возможность контакта призывников с военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Первые новобранцы осеннего призыва убыли в войска ЮВО из Волгоградской области
Более 150 первых новобранцев отправились войска ЮВО со сборного пункта Ростовской области
Более 3 тысяч граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ военными комиссариатами ВВО
Специалисты РХБ защиты Балтийского флота проводят регулярную дезинфекцию инфраструктуры военных гарнизонов

Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false