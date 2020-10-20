20.10.2020 (14:45)

В армейском корпусе Балтийского флота готовы к приему молодого пополнения

В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка к прибытию молодого пополнения в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

В соединениях и частях объединения сформировано около 10 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение. В рамках подготовки к прибытию призывников проведены работы по обновлению учебно-материальной базы для проведения занятий. Также сформирована администрация сборов.

Военнослужащие, которые прибудут в соединения и воинские части армейского корпуса, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки в подразделениях молодого пополнения. Также призывники пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание будет уделено правилам личной и общественной гигиены.

Командованием соединений и воинских частей подготовлены отдельные помещения для проживания молодого пополнения, а питание и занятия по общевойсковой подготовке спланированы таким образом, чтобы исключить возможность контакта призывников с военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей.

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