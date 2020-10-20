20.10.2020 (14:30)

В Новороссийской военно-морской базе в рамках празднования Международного дня повара прошла акция «День армянской кухни»

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошли мероприятия, посвященные Международному дню повара.

В нынешнем году особенностью праздника стало проведение акции «День армянской кухни», рецепты которой является одними из самых древних в Европе и самыми древними в Закавказье.

В ходе мероприятия в столовой для военнослужащих был приготовлен праздничный обед из продуктов стандартного набора продовольственного обеспечения воинских формирований.

Среди национальных блюд на обед для военнослужащих были представлены салат «Лобуц», суп «Крчик», суп «Ереванский», овощи тушеные «Айлазан», говядина «Хозани», цыплята «Арарат» и кебаб «Кололак».

Каждый военнослужащий, исходя из своих предпочтений, мог сделать самостоятельный выбор из приготовленных холодных закусок, первых блюд, мясных порций и гарниров, а также сформировать в салат-баре овощной набор из различных наполнителей и соусов.

Для придания празднику торжественности в столовой НВМБ выступили творческие фольклорные коллективы Новороссийска и Кубанского казачества, а все помещения столовой были украшены изделиями ручной работы кубанских ремесленников.

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