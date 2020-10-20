20.10.2020 (13:55)
Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России совершили полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
Полет осуществлялся с аэродрома на территории Чукотского автономного округа, при сопровождении и взаимодействии с авиацией 11-й армии ВВС и ПВО (два истребителя Су-35С), а также с авиацией Тихоокеанского флота (два перехватчика МиГ-31).
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители (два F-22) ВВС США.
Продолжительность полета составила более 11 часов.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.