20.10.2020 (13:55)

Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России совершили полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Полет осуществлялся с аэродрома на территории Чукотского автономного округа, при сопровождении и взаимодействии с авиацией 11-й армии ВВС и ПВО (два истребителя Су-35С), а также с авиацией Тихоокеанского флота (два перехватчика МиГ-31).

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители (два F-22) ВВС США.

Продолжительность полета составила более 11 часов.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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